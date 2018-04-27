В Китае вооруженный мужчина напал на школьников: 9 человек убиты, 17 – ранены

Новости Китая. Нападение в Китае: в провинции Шэньси неподалеку от учебного заведения на группу школьников набросился вооруженный мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло, когда дети возвращались домой после занятий. По словам очевидцев, у злоумышленника в руках был нож. В результате атаки погибли 7 учащихся, еще 19 были ранены. Полиция, оперативно прибывшая на место инцидента, успела задержать нападавшего.