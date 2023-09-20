Соцопрос: простые американцы вынужденно сократили свои расходы за последние полгода

Новости США. Американцы сильно сократили свои расходы за последние шесть месяцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного крупной аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 % респондентов рассказали, что стали намного меньше тратить на одежду, отказывать себе в походах по кафе и ресторанам. Свыше половины опрошенных пожаловались, что перестали путешествовать. Более того, американцы говорят, что ближайшие полгода намерены отказываться даже от предметов первой необходимости.