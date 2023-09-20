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Как минимум пятеро погибли – в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме

20 сентября 2023 11:03
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Новости России. Пять человек погибли, еще семеро пострадали при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум пятеро погибли – в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме-1

В результате инцидента обрушилось три этажа, пострадало как минимум 10 квартир, три из них полностью разрушено. Жильцы дома, а это около 150 человек, были эвакуированы в пункт временного размещения. Как сообщили в МЧС, эпицентр взрыва газа находился на третьем этаже. Впрочем, число жертв может увеличиться. Во время поисковой операции обрушились часть стены и перекрытия многоэтажки. По предварительным данным, под завалами могут находиться двое жильцов.

# Взрыв газа # Новости России # Фотофакт

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