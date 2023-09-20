Двое спасателей погибли при новом обрушении в многоэтажке в Балашихе

В результате повторного обрушения в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где утром в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа, погибли два спасателя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали 11 человек. Разбор завалов остановлен по причине возможного обрушения конструкций. Взрыв в жилом доме случился на 4-м этаже, после чего частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Сотрудники МЧС эвакуировали 170 человек. По факту произошедшего СК РФ возбуждено уголовное дело.

