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Двое спасателей погибли при новом обрушении в многоэтажке в Балашихе

20 сентября 2023 10:53
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В результате повторного обрушения в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где утром в среду, 20 сентября, произошел взрыв газа, погибли два спасателя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали 11 человек. Разбор завалов остановлен по причине возможного обрушения конструкций. Взрыв в жилом доме случился на 4-м этаже, после чего частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Сотрудники МЧС эвакуировали 170 человек. По факту произошедшего СК РФ возбуждено уголовное дело.
 

# ЧП

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