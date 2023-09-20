Песков прокомментировал конфликт между Варшавой и Киевом

Киев продолжит действовать в привычной манере поведения, которая со временем будет меньше и меньше нравиться европейцам, пишет РИА Новости, цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В интервью официальный представитель Кремля высказался по поводу конфликта между Польшей и Украиной, уточнив, что это явно не последнее проявление разногласия, а спорных моментов со временем будет больше. Это связано с тем, что украинский режим в дальнейшем также будет проявлять свою манеру поведения, что, конечно, с течением времени перестанет нравиться европейцам, даже полякам и прибалтам.

Также Песков, отвечая на вопрос наблюдают ли в Кремле за тем, как будет разворачиваться ситуация между Польшей и Украиной сказал, что «продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем».