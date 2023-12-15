Соцопрос: 80% британцев уверены, что власти им врут

Британцы перестали верить правительству. Доверие жителей королевства к министрам и политикам опустилось до самой низкой за 40 лет отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты исследования показали, что им верят всего 9 % британцев. Подавляющее большинство, а именно более 80 % граждан, уверены, что члены правительства врут общественности. А вот как завоевать авторитет у жителей им стоит узнать у врачей, пилотов и инженеров. Им безгранично доверяют 88 % граждан Британии.