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Военная операция в Газе должна завершиться через две-три недели – заявление Израиля

15 декабря 2023 09:53
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Израиль заявил, что масштабная военная операция в Газе должна завершиться через две-три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, как сообщили в Минобороны, это не означает полное прекращение боев. Просто масштаб и интенсивность бомбардировок сектора сильно сократится.

Военная операция в Газе должна завершиться через две-три недели – заявление Израиля-1

Вместо больших подразделений ЦАХАЛ в секторе будут точечно действовать отряды израильского спецназа для охоты за лидерами ХАМАС и проведения операции по освобождению заложников. Тут стоит отметить, что это заявление израильских властей было сделано после того, как Вашингтон настойчиво попросил Израиль свернуть боевые действия в Газе до конца года. Пока же города Хан-Юнис и Рафах на юге сектора подверглись новым ударам. Израильское командование полагает, что там скрываются главные лидеры ХАМАС. Однако продвижение армии наталкивается на ожесточенное сопротивление. Жертвами ожесточенных боев по большей части становятся мирные жители. Число погибших в секторе Газа приблизилось к 19 тысячам.

# Палестина-Израиль

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