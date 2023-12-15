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Politico: Шольц пригласил Орбана на кофе во время обсуждения пути Украины в ЕС

15 декабря 2023 09:23
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Канцлер Германии Шольц посоветовал премьер-министру Венгрии Орбану выйти из зала и «выпить кофе» во время голосования в ЕС по поводу начала переговорного процесса с Украиной. Об этом сообщает Politico, передает РИА Новости.

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», –  сказал Шольц Орбану, пишет издание.

Такой шаг стал неожиданностью, поскольку ранее Шольца критиковали за недостаток тактических навыков. Идея о том, что лидеру страны ЕС нужно выйти из зала, чтобы достичь единодушия, необычна.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не изменила своей позиции и может еще 75 раз останавливать процесс принятия Украины. Кроме того, Будапешт заблокировал предоставление Киеву финансовой помощи.

Статус претендента и начало переговоров не гарантирует членства в ЕС. Например, Турция является кандидатом с 1999 года.

# Международная политика

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