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Венесуэла и Гайана договорились решить спор по Эссекибо без применения силы

15 декабря 2023 09:37
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Гайна и Венесуэла пришли к договоренности не использовать силу в споре о территории Эссекибо. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров между президентами стран, передает РИА Новости. Они также согласились создать Комиссию для рассмотрения этого вопроса. 

Территориальные споры между Венесуэлой и Гайаной продолжаются с XIX века. В 1966 году для мирного урегулирования спора было заключено женевское соглашение, но в 2018 году Гайана обратилась в Международный суд ООН, чтобы был предоставлен контроль над всей территорией.

Ранее в Венесуэле был проведен референдум в пользу аннексии территории. Гайанский президент пообещал апеллировать к Совету Безопасности ООН и к международным партнерам.

При этом суд ООН и другие страны настоятельно призвали стороны к диалогу. МИД РФ обратился к Венесуэле и Гайане избегать действий, способных усилить напряженность.

# Международная политика

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