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Собянин: летевший к Москве беспилотник сбит средствами ПВО РФ в районе Электростали

20 ноября 2023 07:28
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В Электростали подразделения ПВО РФ осуществили перехват беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра столицы России Сергея Собянина.

При падении обломки не нанесли никакого ущерба, и на месте аварии работают аварийные службы. В Министерстве обороны РФ уточняют, что это была предотвращенная попытка террористического акта со стороны киевских властей. Дроны, направляющиеся в Россию практически каждый день, постоянно перехватываются средствами ПВО.

# Международная политика # Сергей Собянин

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