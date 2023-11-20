Шотландия не отказывается от планов вступить в Евросоюз

Новости Шотландии. Правительство Шотландии не отказывается от планов вступить в Евросоюз. Эдинбург рассматривает свое будущее вне Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шотландии. Правительство Шотландии не отказывается от планов вступить в Евросоюз. Эдинбург рассматривает свое будущее вне Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шотландия выступает за развитие сельского хозяйства и промышленности на едином рынке ЕС. Свободная торговля поможет местным предприятиям. По словам экспертов, будущее региона будет решаться на следующих парламентских выборах.