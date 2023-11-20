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Шотландия не отказывается от планов вступить в Евросоюз

20 ноября 2023 07:09
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Новости Шотландии. Правительство Шотландии не отказывается от планов вступить в Евросоюз. Эдинбург рассматривает свое будущее вне Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шотландия не отказывается от планов вступить в Евросоюз-1

Шотландия выступает за развитие сельского хозяйства и промышленности на едином рынке ЕС. Свободная торговля поможет местным предприятиям. По словам экспертов, будущее региона будет решаться на следующих парламентских выборах.

# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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