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Более 9 млн французов оказались за чертой бедности

20 ноября 2023 07:22
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Новости Франции. Во Франции стремительно растет уровень бедности. Среднее пособие по стране составляет половину минимальной зарплаты, а уровень безработицы стремительно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 9 млн французов оказались за чертой бедности-1

Положение усугубляет постоянно растущая инфляция. К тому же во Францию продолжают прибывать беженцы. Активисты пытаются добиться от правительства повышения пособий. По данным статистики, за чертой бедности оказались более 9 миллионов французов.

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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