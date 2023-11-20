Более 9 млн французов оказались за чертой бедности

Новости Франции. Во Франции стремительно растет уровень бедности. Среднее пособие по стране составляет половину минимальной зарплаты, а уровень безработицы стремительно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положение усугубляет постоянно растущая инфляция. К тому же во Францию продолжают прибывать беженцы. Активисты пытаются добиться от правительства повышения пособий. По данным статистики, за чертой бедности оказались более 9 миллионов французов.