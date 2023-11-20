Новым президентом Аргентины стал экономист Хавьер Милей

На выборах главы государства в Аргентине победу одержал Хавьер Милей, крайне правый политический деятель, выступающий против сотрудничества с Россией и присоединения страны к БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

Он набрал 55,95% голосов выборщиков. Его конкурент, министр экономики Серхио Масса, признав факт поражения, поздравил Милея с победой. В Аргентине наблюдается тяжелый экономический кризис, уровень инфляции составляет 120%, уровень бедности - более 40%. Мили, 52-летний экономист, славится своей привязанностью к собакам, которых называет своими детьми.