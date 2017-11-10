В китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики фейерверков

Новости Китая. В центральной китайской провинции Хэнань закрыли все фабрики по производству фейерверков. На такие меры власти решили пойти в рамках борьбы с загрязнением воздуха, а также из-за участившихся несчастных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что инциденты на предприятиях, выпускающих пиротехнику, с 2000 года возглавляют список наиболее частых аварий на производстве в провинции. Вся готовая продукция будет храниться на складах до принятия решения о ее дальнейшей судьбе.