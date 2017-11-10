В Удмутрии объявлен 2-дневный траур

Новости России. В Удмутрии на ближайшие два дня объявлен траур. Число жертв при обрушении дома в Ижевске возросло до 6 человек. Среди них и двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла накануне днем. По предварительной версии, в здании взорвался баллон с газом, после чего обрушился целый подъезд. Сейчас правоохранители допрашивают жильцов дома и сотрудников обслуживающих организаций. Следов взрывчатки на месте ЧП не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.