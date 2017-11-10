Прямой эфир

В Удмутрии объявлен 2-дневный траур

10 ноября 2017 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Удмутрии на ближайшие два дня объявлен траур. Число жертв при обрушении дома в Ижевске возросло до 6 человек. Среди них и двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла накануне днем. По предварительной версии, в здании взорвался баллон с газом, после чего обрушился целый подъезд. Сейчас правоохранители допрашивают жильцов дома и сотрудников обслуживающих организаций. Следов взрывчатки на месте ЧП не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе снесут церковь, где расстреляли прихожан
10 ноября 2017 09:16

В Техасе снесут церковь, где расстреляли прихожан

«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова
10 ноября 2017 09:11

«Остроумный хроникер эпохи»: мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал смерть Задорнова

Жестокая шутка учащихся: в школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы
10 ноября 2017 09:07

Жестокая шутка учащихся: в школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы