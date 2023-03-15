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Снежный шторм в США. Без электричества остались тысячи домов

15 марта 2023 09:41
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Новости США. Около 300 тысяч домов и предприятий остались без электричества в результате снежного шторма, который сейчас бушует на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежный шторм в США. Без электричества остались тысячи домов-1

В некоторых штатах за несколько часов выпало до 20 сантиметров снега. Из-за стихии в 30 районах объявлено чрезвычайное положение.

Снежный шторм в США. Без электричества остались тысячи домов-4

В Миннесоте из-за скопившегося снега рухнула крыша крупного торгового центра, чудом обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели экстренно эвакуировали всех людей, находившихся в здании. Территорию вокруг места происшествия оцепили, так как сохраняется риск дальнейшего обрушения.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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