Снежный шторм в США. Без электричества остались тысячи домов

Новости США. Около 300 тысяч домов и предприятий остались без электричества в результате снежного шторма, который сейчас бушует на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Около 300 тысяч домов и предприятий остались без электричества в результате снежного шторма, который сейчас бушует на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых штатах за несколько часов выпало до 20 сантиметров снега. Из-за стихии в 30 районах объявлено чрезвычайное положение.
В Миннесоте из-за скопившегося снега рухнула крыша крупного торгового центра, чудом обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели экстренно эвакуировали всех людей, находившихся в здании. Территорию вокруг места происшествия оцепили, так как сохраняется риск дальнейшего обрушения.
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