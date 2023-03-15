Снежный шторм в США. Без электричества остались тысячи домов

Новости США. Около 300 тысяч домов и предприятий остались без электричества в результате снежного шторма, который сейчас бушует на востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых штатах за несколько часов выпало до 20 сантиметров снега. Из-за стихии в 30 районах объявлено чрезвычайное положение.