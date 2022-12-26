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Снежная буря и арктические морозы в США унесли жизни 39 человек

26 декабря 2022 09:35
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Новости США. Снежная буря и арктические морозы в США унесли жизни 39 человек. Вот уже несколько дней Штаты страдают из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная буря и арктические морозы в США унесли жизни 39 человек-1

В Нью-Йорке снегопад минувшей ночью назвали рекордным. Метель погрузила улицы в настоящий хаос. Так, в ловушке оказались сотни автомобилистов города. Обледенелые трассы собрали очередь из машин, двигаться по такой гололедице было крайне сложно, а потому водителям советовали оставаться дома. А тем, кто не послушал, пришлось обращаться к экстренным службам.

Как рассказал губернатор Нью-Йорка, 200 военнослужащих были мобилизованы в западной части города, чтобы помочь полиции и пожарным.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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