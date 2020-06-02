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Следов насильственной смерти нет. Почему могли погибнуть более 110 слонов в Ботсване?

02 июня 2020 12:27
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Новости Ботсваны. Загадочную гибель слонов расследуют в Ботсване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи гибели этих животных впервые были зафиксированы 11 мая. С тех пор были обнаружены мертвыми более 110 серых гигантов.

Следов насильственной смерти нет. Почему могли погибнуть более 110 слонов в Ботсване?-1

Следов насильственной смерти нет. Почему могли погибнуть более 110 слонов в Ботсване?-3

По мнению экспертов, с браконьерством происходящее не связано, поскольку нет следов насильственной смерти или хирургического вмешательства. Также ветеринары отмели варианты отравления людьми и сибирской язвы. Расследование продолжается.

# Дикие животные # Фотофакт

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