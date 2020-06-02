Следов насильственной смерти нет. Почему могли погибнуть более 110 слонов в Ботсване?

Новости Ботсваны. Загадочную гибель слонов расследуют в Ботсване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи гибели этих животных впервые были зафиксированы 11 мая. С тех пор были обнаружены мертвыми более 110 серых гигантов.
Новости Ботсваны. Загадочную гибель слонов расследуют в Ботсване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи гибели этих животных впервые были зафиксированы 11 мая. С тех пор были обнаружены мертвыми более 110 серых гигантов.
По мнению экспертов, с браконьерством происходящее не связано, поскольку нет следов насильственной смерти или хирургического вмешательства. Также ветеринары отмели варианты отравления людьми и сибирской язвы. Расследование продолжается.