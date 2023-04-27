СМИ: военнослужащие немецкой армии вынуждены покупать оборудование и экипировку за свои деньги

Например, летчики сами приобретали рации, летные шлемы и комбинезоны. А экипаж крупного военного корабля купил 3D-принтер для изготовления различных запчастей. Моряки другого судна во время вахт используют самодельные светодиодные фонари, поскольку полученные со склада слишком тяжелые и неудобные. Основной причиной стали долгие и неповоротливые бюрократические процедуры. Примечательно, что в конце 2022 года на нужды обороны было выделено 100 миллиардов евро. Деньги, в частности, предназначались для закупки нового снаряжения, боеприпасов и техники. Однако, как неоднократно заявляли немецкие военные эксперты, улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось.