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СМИ: военнослужащие немецкой армии вынуждены покупать оборудование и экипировку за свои деньги

27 апреля 2023 09:11
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Новости Германии. В Германии разгорается громкий скандал. Как выяснили местные СМИ, военнослужащим немецкой армии приходится за собственные деньги покупать необходимое оборудование и экипировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СМИ: военнослужащие немецкой армии вынуждены покупать оборудование и экипировку за свои деньги-1

Например, летчики сами приобретали рации, летные шлемы и комбинезоны. А экипаж крупного военного корабля купил 3D-принтер для изготовления различных запчастей. Моряки другого судна во время вахт используют самодельные светодиодные фонари, поскольку полученные со склада слишком тяжелые и неудобные. Основной причиной стали долгие и неповоротливые бюрократические процедуры. Примечательно, что в конце 2022 года на нужды обороны было выделено 100 миллиардов евро. Деньги, в частности, предназначались для закупки нового снаряжения, боеприпасов и техники. Однако, как неоднократно заявляли немецкие военные эксперты, улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось. 

# Вооруженные силы # Новости Германии # Фотофакт

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