Пушилин: военные РФ взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артёмовске

Последний путь снабжения украинских военных в Артемовске взят под огненный контроль российскими силами, заявил в четверг, 27 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что таким образом все пути снабжения ВСУ находятся под контролем бойцов РФ. По словам Пушилина, у украинских подразделений все еще остается возможность даже под обстрелом перемещаться через поля. Военные действия в направлении Хромово проходят в тяжелых условиях. Там находятся военные ЧВК «Вагнер». Врио главы ДНР отметил, что украинская сторона не сдает позиции: Киев добавляет резервы ВСУ.

Ранее Пушилин проинформировал о том, что практически все позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке находятся под огневым контролем военных РФ. Российские военные там контролируют уже 50 из 59 кварталов.