Прямой эфир

Экс-ведущий Fox News обвинил власти США в замалчивании важных вопросов

27 апреля 2023 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что политики замалчивают важные вопросы о будущем Америки, также поднимать эти темы запрещено в американских средствах массовой информации, пишет РИА Новости. 

В СМИ не затрагиваются темы войны, гражданских свобод, демографические проблемы и многие другие вопросы, которые имеют важное значение в контексте будущего США. Они запрещены, отметил Карлсон. По его словам, две ведущие политические партии Штатов находятся в сговоре и распространяют такое табу. Телеведущий выразил уверенность, что ситуация непременно изменится и правда со временем восторжествует. 

# Международная политика # Такер Карлсон

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии взорвали автобус с полицейскими, 10 человек погибли
27 апреля 2023 08:23

В Индии взорвали автобус с полицейскими, 10 человек погибли

В Боливии граждане осаждают отделения крупного банка, чтобы забрать свои сбережения
27 апреля 2023 08:22

В Боливии граждане осаждают отделения крупного банка, чтобы забрать свои сбережения

Пушилин: почти все позиции ВСУ в Марьинке под огневым контролем военных РФ
27 апреля 2023 07:49

Пушилин: почти все позиции ВСУ в Марьинке под огневым контролем военных РФ