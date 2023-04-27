Экс-ведущий Fox News обвинил власти США в замалчивании важных вопросов

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что политики замалчивают важные вопросы о будущем Америки, также поднимать эти темы запрещено в американских средствах массовой информации, пишет РИА Новости.

В СМИ не затрагиваются темы войны, гражданских свобод, демографические проблемы и многие другие вопросы, которые имеют важное значение в контексте будущего США. Они запрещены, отметил Карлсон. По его словам, две ведущие политические партии Штатов находятся в сговоре и распространяют такое табу. Телеведущий выразил уверенность, что ситуация непременно изменится и правда со временем восторжествует.