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В Польше найдены обломки неопознанного военного объекта

27 апреля 2023 09:01
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Недалеко от населенного пункта Замость на северо-западе Польши были обнаружены фрагменты воздушного военного объекта, оказавшегося ракетой типа «земля-воздух», пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Также неизвестно, имел ли место взрыв на месте падения, среди фрагментов не обнаружено боеголовок. На месте происшествия выставили оцепление, поиск боеголовок продолжается. Военные Польши сообщили, что ситуация не несет никаких угроз для жизни граждан.

Во вторник место крушения обнаружила местная жительница, а в середине среды к поискам подключилась полиция. Точное время падения ракеты до сих пор не установлено.
 

# Международная политика

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