СМИ: В Польше готовят боевиков для насильственного свержения власти в Беларуси

Боевики, которые намерены участвовать в вооруженной попытке восстания против Президента Беларуси Александра Лукашенко, проходят подготовку в Польше. Об этом пишет крупное британское издание The Sunday Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его информации, несколько сотен граждан Беларуси проходят обучение в спеццентрах в Познани. Инструкторами являются бывшие сотрудники белорусских спецслужб. В издании напомнили, что ранее BYPOL [организация, деятельность которой запрещена на территории Республики Беларусь – прим. ред.] взяла на себя ответственность за диверсию против российского самолета на аэродроме Мачулищи. О том, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси, ранее говорил Александр Лукашенко. Обучение членов незаконных вооруженных формирований ведется в Польше, Литве и Украине, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в Беларуси.