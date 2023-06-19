Сильный торнадо прошёлся по Техасу. Есть жертвы

Новости США. Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас. Три человека погибли, десятки ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены. Из-за поваленных деревьев и перевернутых грузовиков дороги стали непроходимыми. Более 500 000 человек остались без света.