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Сильный торнадо прошёлся по Техасу. Есть жертвы

19 июня 2023 07:21
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Новости США. Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас. Три человека погибли, десятки ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный торнадо прошёлся по Техасу. Есть жертвы-1

Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены. Из-за поваленных деревьев и перевернутых грузовиков дороги стали непроходимыми. Более 500 000 человек остались без света.

Сильный торнадо прошёлся по Техасу. Есть жертвы-4

Синоптики предупредили, что стихия будет продвигаться дальше. А в Техасе есть риск возникновения более мощных торнадо.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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