Прямой эфир

В Белгородской области при обстреле ВС Украины пострадали семь человек

19 июня 2023 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Валуйском городском округе семь человек, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет ТАСС. 

Губернатор сообщает, что все пострадавшие находятся в медучреждении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились за помощью к медикам самостоятельно. В результате удара со стороны ВСУ повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. 

В Валуйках зафиксировано сорок прилетов снарядов ствольной артиллерии и четырнадцать реактивных снарядов системы залпового огня, сообщил глава Валуйского округа Алексей Дыбов. Повреждения получила подстанция. 

# Международная политика # Вячеслав Гладков

Другие новости рубрики

Все новости
​WSJ: РФ уничтожает колонны ВСУ с западной техникой и оружием благодаря превосходству в воздухе
19 июня 2023 06:30

​WSJ: РФ уничтожает колонны ВСУ с западной техникой и оружием благодаря превосходству в воздухе

В Китае объявили жёлтый уровень опасности из-за жары
19 июня 2023 06:20

В Китае объявили жёлтый уровень опасности из-за жары

Украина планирует закрыть госдолг арестованными активами РФ
19 июня 2023 06:06

Украина планирует закрыть госдолг арестованными активами РФ