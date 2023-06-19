В Белгородской области при обстреле ВС Украины пострадали семь человек

В Валуйском городском округе семь человек, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом проинформировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

Губернатор сообщает, что все пострадавшие находятся в медучреждении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще два человека с легкими осколочными ранениями обратились за помощью к медикам самостоятельно. В результате удара со стороны ВСУ повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады.

В Валуйках зафиксировано сорок прилетов снарядов ствольной артиллерии и четырнадцать реактивных снарядов системы залпового огня, сообщил глава Валуйского округа Алексей Дыбов. Повреждения получила подстанция.