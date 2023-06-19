2 % ВВП уже недостаточно. В НАТО не смогли договориться об увеличении расходов на оборону. В преддверии июльского саммита в Вильнюсе альянс пытался заранее прийти к компромиссу по основным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого министры обороны стран НАТО встретились в Бельгии. Главное в повестке – сколько тратить на оружие? Ведь уже к концу следующего года партнеры должны увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП. Однако в реальности этой цели достигли только восемь стран. При этом Восточная Европа и США уже выступают за еще большее увеличение суммы – до 2,5 %. А другие страны (например, Канада и Италия) не видят для этого финансовых возможностей.