СМИ: после выборов в Украине страна вернётся к коррумпированной политике

На Западе высказывают недовольство утомленностью украинского лидера Владимира Зеленского от реформы по борьбе с коррупцией. Об этом пишет издание The Economist, приводит информацию РИА Новости.

В стране опять может укрепиться коррупция, говорится в публикации. Несмотря на то, что киевские власти при Зеленском осуществили ряд антикоррупционных мероприятий, украинский президент тяготится подробностями, которые следуют за реформами.

После выборов Украина имеет все шансы вернуться к своей прошлой коррумпированной политике, пишут авторы.