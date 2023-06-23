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СМИ: после выборов в Украине страна вернётся к коррумпированной политике

23 июня 2023 12:22
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На Западе высказывают недовольство утомленностью украинского лидера Владимира Зеленского от реформы по борьбе с коррупцией. Об этом пишет издание The Economist, приводит информацию РИА Новости.

В стране опять может укрепиться коррупция, говорится в публикации. Несмотря на то, что киевские власти при Зеленском осуществили ряд антикоррупционных мероприятий, украинский президент тяготится подробностями, которые следуют за реформами.

После выборов Украина имеет все шансы вернуться к своей прошлой коррумпированной политике, пишут авторы.

# Коррупция # Владимир Зеленский

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