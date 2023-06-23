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Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ и успехе РФ

23 июня 2023 11:38
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В своем аккаунте Twitter советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров в том, что вместо того, чтобы поставлять Киеву необходимое оружие, они уделяют время уговорам, а тем временем Россия успешно усиливает оборону, сообщает РИА Новости.

Подоляк заявил, что российские войска возвели фортификационные объекты, организовали линии обороны с окопами и сетью минных полей. Он указал на потребность разумного и взвешенного подхода к организации прорыва российского фронта. Советник также настоятельно посоветовал не ожидать голливудских экшенов и не сравнивать ситуацию с блокбастером или телесериалом, а сконцентрировать усилия на подготовке полей сражений. 

О проблемах, с которыми столкнулись украинские военнослужащие во время контратаки, сообщили западные СМИ. К примеру, New York Times, цитируя экспертов, отметила, что артиллерия и авиация России не дают украинским силам защититься средствами ПВО. Телеканал CNN, сославшись на западных представителей и высокопоставленного чиновника Пентагона, сообщил, что успешность наступательных действий украинских сил не соответствует ожиданию западных союзников, в то время как силы России продемонстрировали высокую компетенцию, превзойдя ожидания.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Зеленский

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