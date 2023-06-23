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ЕС ввёл запрет на импорт российской нефти по северной ветке «Дружбы»

23 июня 2023 12:09
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Евросоюз объявил о полном прекращении импорта российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в связи с 11-м пакетом санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Однако продолжается транспортировка сырья из Казахстана через Россию по данному нефтепроводу. Помимо этого, ЕС ввел ряд иных мер, в том числе запрет на транзит различной продукции через Российскую Федерацию и использование российских грузовых трейлеров на территории Евросоюза, а также персональные санкции. Эти санкции уже значительно сократили экспорт стран Запада в РФ и импорт в ЕС.

# Международная политика

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