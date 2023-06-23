Военные РФ ударили высокоточным оружием по базам хранения ракетного вооружения ВСУ

Со стороны РФ в ночь на 23 июня был нанесен удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВС Украины. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет ТАСС.

Групповым ударом ликвидировано ракетное вооружение Вооруженных сил Украины, в том числе и иностранное, которое было передано Киеву западными странами. В Минобороны РФ отметили, что все объекты, которые были определены, поражены.

В оборонном ведомстве отрапортовали также об уничтожении средствами противовоздушной обороны пяти снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM. Также ликвидировано свыше десятка БПЛА и четыре тактические ракеты.