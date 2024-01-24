СМИ: от взрыва в Улан-Баторе пострадали как минимум 20 человек

Вспыхнувшее пламя быстро охватило соседний рынок и жилой дом. Сгорело более 30 припаркованных рядом машин. Пока сообщается о шести погибших, трое из которых – спасатели. Но в некоторых местных СМИ появилась информация, что жертвами происшествия стали как минимум 20 человек. Еще 14, среди которых четыре ребенка, доставлены в больницы с сильными ожогами. Сейчас пожар практически потушен, но в целях безопасности идет эвакуация жильцов близлежащих домов.