Армия РФ перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской областью

Системами ПВО РФ осуществлен перехват четыре украинских БПЛА в Орловской области, пишет ТАСС.

Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что 24 января 2024 года ВС Украины посредством беспилотных летательных аппаратов самолетного типа совершили попытку атаковать объекты, расположенные на территории РФ. Дежурными средствами противовоздушной обороны Российской Федерации был успешно проведен перехват четыре украинских БЛА.

Мэр Орла Юрий Парахин в Telegram-канале сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет. Однако наблюдается повреждение остекления в ряде многоэтажных домов в Северном и Железнодорожном районах города.