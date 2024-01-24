Во Франции на фермерских протестах погибла женщина
Протесты фермеров во Франции привели к гибели человека. В департаменте Арьеж автомобиль врезался в тюки соломы, которыми митингующие перекрыли дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибла женщина, принимавшая участие в демонстрации. Еще двое человек – ее 14-летняя дочь и муж – получили серьезные травмы.
Водителя и пассажиров авто задержали. По мнению полиции, наезд не был умышленным. После инцидента Эммануэль Макрон заявил, что правительству дано поручение «мобилизоваться» и найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры.
С сентября французские аграрии проводят масштабные акции протеста, баррикадируют дороги, выводят сельхозтехнику на проспекты и заваливают мусором улицы. Так они выражают свое возмущение падением доходов из-за непомерных трат на производство продукции. В сложившейся ситуации фермеры винят правительство, которое принимает бездарные решения в области сельского хозяйства.
Кристоф Бевсаерт, фермер:
Проблема в том, что решения принимают люди, сидящие в офисах, которые ничего не понимают в сельском хозяйстве, но при этом говорят, что нам делать и как нам работать. А когда мы нарушаем их правила, они нас штрафуют. Нам это надоело. Они не надевают ботинки, чтобы прийти и посмотреть, что происходит на местах, и мы больше не можем этого терпеть.
Алексия Пеллетье, фермер:
Честно говоря, нам очень сложно работать. И это пугает. Мы часто говорим себе: «А будет ли во Франции вообще существовать сельское хозяйство?» Потому что мы видим, что все мелкие фермы исчезают, их место занимают только крупные. И у нас нет будущего, потому что молодые люди не хотят заниматься фермерством. Мы боимся заглядывать вперед.
Фермеры выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для полива урожая, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по использованию удобрений. Все попытки урегулировать ситуацию с треском провалились. Отступать аграрии не намерены.
Президент Эммануэль Макрон очень боится, что стихийные акции и забастовки могут перерасти в масштабное протестное движение по типу «желтых жилетов». А министр сельского хозяйства решил отложить презентацию нового законопроекта, регулирующего сельскохозяйственную отрасль, который он должен был представить сегодня, 24 января, на заседании Кабмина.