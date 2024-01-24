Прямой эфир

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина

24 января 2024 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Протесты фермеров во Франции привели к гибели человека. В департаменте Арьеж автомобиль врезался в тюки соломы, которыми митингующие перекрыли дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибла женщина, принимавшая участие в демонстрации. Еще двое человек – ее 14-летняя дочь и муж – получили серьезные травмы.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина-1

Водителя и пассажиров авто задержали. По мнению полиции, наезд не был умышленным. После инцидента Эммануэль Макрон заявил, что правительству дано поручение «мобилизоваться» и найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры.

С сентября французские аграрии проводят масштабные акции протеста, баррикадируют дороги, выводят сельхозтехнику на проспекты и заваливают мусором улицы. Так они выражают свое возмущение падением доходов из-за непомерных трат на производство продукции. В сложившейся ситуации фермеры винят правительство, которое принимает бездарные решения в области сельского хозяйства.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина-4

Кристоф Бевсаерт, фермер:
Проблема в том, что решения принимают люди, сидящие в офисах, которые ничего не понимают в сельском хозяйстве, но при этом говорят, что нам делать и как нам работать. А когда мы нарушаем их правила, они нас штрафуют. Нам это надоело. Они не надевают ботинки, чтобы прийти и посмотреть, что происходит на местах, и мы больше не можем этого терпеть.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина-7

Алексия Пеллетье, фермер:
Честно говоря, нам очень сложно работать. И это пугает. Мы часто говорим себе: «А будет ли во Франции вообще существовать сельское хозяйство?» Потому что мы видим, что все мелкие фермы исчезают, их место занимают только крупные. И у нас нет будущего, потому что молодые люди не хотят заниматься фермерством. Мы боимся заглядывать вперед.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина-10

Фермеры выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для полива урожая, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по использованию удобрений. Все попытки урегулировать ситуацию с треском провалились. Отступать аграрии не намерены.

Президент Эммануэль Макрон очень боится, что стихийные акции и забастовки могут перерасти в масштабное протестное движение по типу «желтых жилетов». А министр сельского хозяйства решил отложить презентацию нового законопроекта, регулирующего сельскохозяйственную отрасль, который он должен был представить сегодня, 24 января, на заседании Кабмина.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Армия РФ перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской областью
24 января 2024 08:37

Армия РФ перехватила четыре дрона ВСУ над Орловской областью

Западные регионы Перу уходят под воду – сильные ливни вызвали масштабный разлив рек
24 января 2024 08:35

Западные регионы Перу уходят под воду – сильные ливни вызвали масштабный разлив рек

Пентагон заявил, что целью ударов по Ираку были объекты исламистской группировки
24 января 2024 08:32

Пентагон заявил, что целью ударов по Ираку были объекты исламистской группировки