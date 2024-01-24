Во Франции на фермерских протестах погибла женщина

Протесты фермеров во Франции привели к гибели человека. В департаменте Арьеж автомобиль врезался в тюки соломы, которыми митингующие перекрыли дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибла женщина, принимавшая участие в демонстрации. Еще двое человек – ее 14-летняя дочь и муж – получили серьезные травмы.

Водителя и пассажиров авто задержали. По мнению полиции, наезд не был умышленным. После инцидента Эммануэль Макрон заявил, что правительству дано поручение «мобилизоваться» и найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры. С сентября французские аграрии проводят масштабные акции протеста, баррикадируют дороги, выводят сельхозтехнику на проспекты и заваливают мусором улицы. Так они выражают свое возмущение падением доходов из-за непомерных трат на производство продукции. В сложившейся ситуации фермеры винят правительство, которое принимает бездарные решения в области сельского хозяйства.

Кристоф Бевсаерт, фермер:

Проблема в том, что решения принимают люди, сидящие в офисах, которые ничего не понимают в сельском хозяйстве, но при этом говорят, что нам делать и как нам работать. А когда мы нарушаем их правила, они нас штрафуют. Нам это надоело. Они не надевают ботинки, чтобы прийти и посмотреть, что происходит на местах, и мы больше не можем этого терпеть.

Алексия Пеллетье, фермер:

Честно говоря, нам очень сложно работать. И это пугает. Мы часто говорим себе: «А будет ли во Франции вообще существовать сельское хозяйство?» Потому что мы видим, что все мелкие фермы исчезают, их место занимают только крупные. И у нас нет будущего, потому что молодые люди не хотят заниматься фермерством. Мы боимся заглядывать вперед.