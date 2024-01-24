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Грузовик с газом взорвался в Улан-Баторе – загорелись ближайшие здания, есть погибшие

24 января 2024 07:13
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Мощный взрыв в столице Монголии. Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Улан-Баторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик с газом взорвался в Улан-Баторе – загорелись ближайшие здания, есть погибшие-1

Пожар охватил близлежащие здания и автомобили. Погибли, по разным сообщениям СМИ, от пяти до 20 человек, более 10 госпитализированы. Местных жителей эвакуируют. Емкость с газом отнесло от грузовика взрывной волной на расстояние около 40 метров. По предварительным данным, спасатели локализовали возгорание. Последствия происшествия уточняются.

# Взрыв

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