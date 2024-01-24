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Западные регионы Перу уходят под воду – сильные ливни вызвали масштабный разлив рек

24 января 2024 08:35
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Перу уходит под воду. Сильные ливни вызвали масштабный разлив рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные регионы Перу уходят под воду – сильные ливни вызвали масштабный разлив рек-1

Больше всего от стихии пострадали западные регионы. Там оползни разрушили несколько дорог. Минимум 20 деревень отрезано от внешнего мира. Власти пытаются оказать помощь их жителям. Но самый большой ущерб, который еще предстоит подсчитать, непогода нанесла экономике. Перу может лишиться сотен миллионов долларов из-за уничтоженных плантаций бананов и какао, а это одна из основных статей экспорта.

# Наводнение

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