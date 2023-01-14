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СМИ: министр обороны Германии решила уйти с должности. Ламбрехт известна скандальными заявлениями по Украине

14 января 2023 11:08
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В прессу просочилась информация о скором уходе с должности министра обороны Германии. Газета Bild, ссылаясь сразу на несколько источников, пишет о завершении карьеры Кристин Ламбрехт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как скоро это случится, пока неизвестно. В правительстве от комментариев отказались.

СМИ: министр обороны Германии решила уйти с должности. Ламбрехт известна скандальными заявлениями по Украине-1

Ламбрехт стала министром в декабре 2021 года, и с тех пор ее заявления и решения часто имеют скандальное и провокационное звучания. Касались они и украинского кризиса.

Женщина, ни разу не примерившая военную форму, не раз настаивала на передаче танков Киеву, оказывая тем самым давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, напротив, не уверен в необходимости таких поставок. Ламбрехт это не остановило, она приезжала в Одессу, анонсировала передачу зенитных ракетных комплексов и обещала всегда поддерживать Украину. Только эти обещания без должности министра обороны вряд ли имеют хоть какое-то значение для Киева.

СМИ: министр обороны Германии решила уйти с должности. Ламбрехт известна скандальными заявлениями по Украине-4

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# Международная политика # Кристин Ламбрехт # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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