«Душманы захватили раненых и издевались, выкалывали глаза» – Валерий Гайдукевич о войне в Афганистане

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы же сами были на войне. Только эта война была в Афганистане.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вы понимаете, самое интересное, что до сих пор нет еще четкой оценки тех событий и, наверное, уже не будет. Отношение у нас было такое, я вам скажу так, что если брать 1980 год, то вообще в прессе об Афганистане ничего не писалось. То есть не было войны. Вот новости смотришь по телевизору, там ничего о нас не говорилось. Первые, которые погибли в 80-м году, запрещали хоронить на кладбище со звездочками, нигде не писалось. Просто похоронили и все. То есть не то, что он погиб, об этом речь даже не шла. Это потом уже немножко начало меняться. Эта оценка очень важна. Вот сегодня, в этом плане надо отдать должное Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, принято решение, все сейчас направлено на оказание помощи ветеранам, в первую очередь, инвалидам, которые получили тяжелейшие ранения. Выделяются определенные средства, поставлены законные рельсы для того, чтобы... Вот, чтобы получить белорусское удостоверение, значит, нужно обязательно подтверждение участия в боевых действиях. Все архивы сохранены. Все истинные приказы командиров частей хранятся вечно в архиве, поэтому запрос отправляешь, тебе сразу ответ. Александр Осенко:

Вы входили со своим подразделением в Афган одним из первых. Валерий Гайдукевич:

Я первым самолетом приземлялся на кабульский аэродром, группой захвата мы шли. Улетали мы из Быхова.