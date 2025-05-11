«Душманы захватили раненых и издевались, выкалывали глаза» – Валерий Гайдукевич о войне в Афганистане
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы же сами были на войне. Только эта война была в Афганистане.
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Вы понимаете, самое интересное, что до сих пор нет еще четкой оценки тех событий и, наверное, уже не будет. Отношение у нас было такое, я вам скажу так, что если брать 1980 год, то вообще в прессе об Афганистане ничего не писалось. То есть не было войны. Вот новости смотришь по телевизору, там ничего о нас не говорилось. Первые, которые погибли в 80-м году, запрещали хоронить на кладбище со звездочками, нигде не писалось. Просто похоронили и все. То есть не то, что он погиб, об этом речь даже не шла. Это потом уже немножко начало меняться.
Эта оценка очень важна. Вот сегодня, в этом плане надо отдать должное Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, принято решение, все сейчас направлено на оказание помощи ветеранам, в первую очередь, инвалидам, которые получили тяжелейшие ранения. Выделяются определенные средства, поставлены законные рельсы для того, чтобы... Вот, чтобы получить белорусское удостоверение, значит, нужно обязательно подтверждение участия в боевых действиях. Все архивы сохранены. Все истинные приказы командиров частей хранятся вечно в архиве, поэтому запрос отправляешь, тебе сразу ответ.
Александр Осенко:
Вы входили со своим подразделением в Афган одним из первых.
Валерий Гайдукевич:
Я первым самолетом приземлялся на кабульский аэродром, группой захвата мы шли. Улетали мы из Быхова.
Александр Осенко:
А служили вы в Боровухе, да?
Валерий Гайдукевич:
В Боровухе.
Александр Осенко:
А как себя вели вот эти молодые пацаны?
Валерий Гайдукевич:
29 февраля 1980 года погиб наш земляк, он служил в 12-м полку нашей дивизии. Вот это первые потери. Когда в горы ходили, приносили один-два тепловых ударов, а через месяц уже бойцы бегали как джейраны. Время мы не теряли даром. Сами учили. Нам было проще. Мишени приносишь, ставишь на горе и все. Постреляли, потом тактика вверх-вниз, вверх-вниз.
Александр Осенко:
А боевой дух?
Валерий Гайдукевич:
Душманы захватили раненых и издевались, повыкалывали глаза. Когда их привезли, мы это увидели, то после этого у нас, конечно, жалости было не много. Я в своем бойце каждом был уверен и не волновался особо. А то, что вы говорите, страх. Понимаете, когда сложная обстановка, чем сложнее обстановка, тем собраннее должен быть командир. Чем сложнее обстановка, тем увереннее звучал голос, тем увереннее все это было. Это очень вдохновляет, поэтому бояться некогда. В бою не за себя боишься, а вот за этих пацанов. Потому что любое твое неверное решение будет стоить жизни. У нас в ВДВ дух всегда был высокий, по крайней мере мы никогда не жаловались на что-то. Нас хорошо учили. Я не раз добрым словом вспомню своих учителей, которые нас учили. Чем отличается учебный бой от боевого? В учебном ты стреляешь в мишень. Она же не отвечает. А в бою стреляешь, и в тебя стреляют. Кто лучше обучен, кто соображает, тот выигрывает. По-другому там не бывает.