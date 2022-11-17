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СМИ: каждое десятое предприятие в Германии находится под угрозой банкротства

17 ноября 2022 08:19
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Новости Германии. Более 300 тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии находится под угрозой разорения. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные международной финансово-аналитической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: каждое десятое предприятие в Германии находится под угрозой банкротства-1

В ноябре, по сравнению с мартом, число кандидатов на банкротство в стране выросло более чем на 15,5 %. По прогнозам экспертов, до конца года свою деятельность остановит как минимум 14,5 тысячи компаний. А в 2023 году их судьбу могут разделить еще 17 тысяч. Основной причиной стали высокие затраты на энергию, логистические проблемы и инфляция. Еще одним фактором деградации немецкой экономики является финансовое положение потребителей, которые в нынешней ситуации стали экономить на покупках.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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