СМИ: каждое десятое предприятие в Германии находится под угрозой банкротства

Новости Германии. Более 300 тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии находится под угрозой разорения. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные международной финансово-аналитической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре, по сравнению с мартом, число кандидатов на банкротство в стране выросло более чем на 15,5 %. По прогнозам экспертов, до конца года свою деятельность остановит как минимум 14,5 тысячи компаний. А в 2023 году их судьбу могут разделить еще 17 тысяч. Основной причиной стали высокие затраты на энергию, логистические проблемы и инфляция. Еще одним фактором деградации немецкой экономики является финансовое положение потребителей, которые в нынешней ситуации стали экономить на покупках.