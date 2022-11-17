Наводнения в Австралии. Люди спасаются на крышах

Новости Австралии. Австралия страдает от наводнений. В некоторых регионах страны выпало рекордное количество осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуация людей из наиболее пострадавших районов продолжается. Некоторых жителей Австралии приходится высвобождать из ловушек. Например, с крыш собственных домов. Только за сутки провели более 200 спасательных операций. В них задействованы аварийные бригады и вертолеты. Это четвертое крупное наводнение, которое переживает восток Австралии в 2022 году.