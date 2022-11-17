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Германия столкнулась с кризисом стоимости жизни

17 ноября 2022 08:17
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Новости Германии. Не утихают протестные настроения в Европе. Десятки тысяч человек провели демонстрации в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия столкнулась с кризисом стоимости жизни-1

Германия столкнулась с кризисом стоимости жизни, в связи с чем люди требуют от правительства контролировать цены на еду и повысить налоги для богатых. По мнению активистов, сегодняшний экономический порядок в стране ставит прибыль выше потребностей людей, увеличивая цены на товары и услуги. Тем временем рост стоимости жизни, как и прежде, бьет по бюджету семей и промышленности. А инфляция в Германии находится на самом высоком уровне за последние 70 лет.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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