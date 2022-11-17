Германия столкнулась с кризисом стоимости жизни, в связи с чем люди требуют от правительства контролировать цены на еду и повысить налоги для богатых. По мнению активистов, сегодняшний экономический порядок в стране ставит прибыль выше потребностей людей, увеличивая цены на товары и услуги. Тем временем рост стоимости жизни, как и прежде, бьет по бюджету семей и промышленности. А инфляция в Германии находится на самом высоком уровне за последние 70 лет.