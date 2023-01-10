Прямой эфир

СМИ: французским пенсионерам не хватает денег

10 января 2023 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Покупательская способность французских пенсионеров снижается 10 лет подряд, сообщает местная газета La Tribune. Как утверждают аналитики издания, стране необходима пенсионная реформа, однако профсоюзы выступают против, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: французским пенсионерам не хватает денег-1

Навредил положению пенсионеров в первую очередь мировой финансовый кризис, мощным ударом стало и падение доходов от сбережений, то есть снижение банками процентных ставок. Активы людей, которые уже не работают, стали просто нерентабельны. При этом их расходы растут.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
53 тысячи эстонцев не могут найти работу
10 января 2023 17:48

53 тысячи эстонцев не могут найти работу

Испанцы днями не могут попасть к врачу – нехватка медиков
10 января 2023 17:47

Испанцы днями не могут попасть к врачу – нехватка медиков

Столтенберг: НАТО и Евросоюз истощили военные запасы
10 января 2023 17:44

Столтенберг: НАТО и Евросоюз истощили военные запасы