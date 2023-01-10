СМИ: французским пенсионерам не хватает денег

Новости Франции. Покупательская способность французских пенсионеров снижается 10 лет подряд, сообщает местная газета La Tribune. Как утверждают аналитики издания, стране необходима пенсионная реформа, однако профсоюзы выступают против, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навредил положению пенсионеров в первую очередь мировой финансовый кризис, мощным ударом стало и падение доходов от сбережений, то есть снижение банками процентных ставок. Активы людей, которые уже не работают, стали просто нерентабельны. При этом их расходы растут.