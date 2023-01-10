53 тысячи эстонцев не могут найти работу

Новости Эстонии. Уровень безработицы в Эстонии превысил показатели пандемийного 2020-го. Только за последнюю неделю в стране стало почти на тысячу нетрудоустроенных граждан больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в поисках работы сейчас находятся почти 53 тысячи эстонцев. И с каждым месяцем их число будет только расти, считают эксперты. Причины традиционно в экономике. Однако влияют на показатели безработицы и мигранты, получающие международную защиту. Так, доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет почти 12 %.