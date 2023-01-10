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53 тысячи эстонцев не могут найти работу

10 января 2023 17:48
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Новости Эстонии. Уровень безработицы в Эстонии превысил показатели пандемийного 2020-го. Только за последнюю неделю в стране стало почти на тысячу нетрудоустроенных граждан больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

53 тысячи эстонцев не могут найти работу-1

Всего в поисках работы сейчас находятся почти 53 тысячи эстонцев. И с каждым месяцем их число будет только расти, считают эксперты. Причины традиционно в экономике. Однако влияют на показатели безработицы и мигранты, получающие международную защиту. Так, доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет почти 12 %.

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# Безработица в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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