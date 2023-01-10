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Испанцы днями не могут попасть к врачу – нехватка медиков

10 января 2023 17:47
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Новости Испании. Большинство испанцев не получают своевременной медицинской помощи. Нехватка персонала и забастовки медработников стали причиной более длительного ожидания приема у специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы днями не могут попасть к врачу – нехватка медиков-1

Чтобы попасть к врачу, сегодня в среднем придется потратить на ожидание 9 дней, раньше получить медицинскую консультацию сложно.

В Каталонии и Валенсии ситуация еще хуже. Основная проблема в кадровом кризисе. Так, на тысячу человек только один врач. И это в крупных городах. В сельской местности иногда медика нет в принципе, потому что на время отпуска или больничного его просто некем заменить.

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# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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