Испанцы днями не могут попасть к врачу – нехватка медиков

Новости Испании. Большинство испанцев не получают своевременной медицинской помощи. Нехватка персонала и забастовки медработников стали причиной более длительного ожидания приема у специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть к врачу, сегодня в среднем придется потратить на ожидание 9 дней, раньше получить медицинскую консультацию сложно.

В Каталонии и Валенсии ситуация еще хуже. Основная проблема в кадровом кризисе. Так, на тысячу человек только один врач. И это в крупных городах. В сельской местности иногда медика нет в принципе, потому что на время отпуска или больничного его просто некем заменить.