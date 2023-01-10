Столтенберг: НАТО и Евросоюз истощили военные запасы

НАТО и Евросоюз истощили военные запасы из-за помощи Украине. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, как стало известно из программы Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на это, по его словам, поддержка Украины – правильное решение. Остается только добавить, что вопреки собственной безопасности и благосостоянию граждан. Тем не менее Столтенберг заявил о наращивании производства вооружений, отчасти предназначенного для Киева.