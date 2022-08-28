СМИ Финляндии пишут о падении уровня жизни в стране

Новости Финляндии. Экономический кризис добрался и до Финляндии. В стране начал падать уровень жизни. А зимой ситуация станет еще хуже. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С приходом холодов многим финнам придется всерьез задуматься, на что лучше тратить деньги. Так как почти вся зарплата будет уходить на аренду жилья, счета за коммунальные и продукты питания. При этом, как считают эксперты, государство может помочь финнам в условиях экономического кризиса. Однако полностью предотвратить падение уровня жизни властям все же не удастся.