Новости Великобритании. Скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.
По информации The Sun, музыкант скончался в возрасте 49 лет. Он был найден мертвым в своем доме.
Сообщение о смерти Кита Флинта поступило в полицию, затем были проинформированы близкие артиста.
Фото: instagram.com/theprodigyofficial
По предварительным данным, смерть фронтмена известной группы не носит криминальный характер. Выясняются обстоятельства смерти музыканта.
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