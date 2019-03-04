Новости Великобритании. Скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

По информации The Sun, музыкант скончался в возрасте 49 лет. Он был найден мертвым в своем доме.

Сообщение о смерти Кита Флинта поступило в полицию, затем были проинформированы близкие артиста.