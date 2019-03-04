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Скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

04 марта 2019 11:41
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Новости Великобритании. Скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

По информации The Sun, музыкант скончался в возрасте 49 лет. Он был найден мертвым в своем доме.

Сообщение о смерти Кита Флинта поступило в полицию, затем были проинформированы близкие артиста.

Скончался вокалист группы The Prodigy Кит Флинт-1

Фото: instagram.com/theprodigyofficial

По предварительным данным, смерть фронтмена известной группы не носит криминальный характер. Выясняются обстоятельства смерти музыканта.    

В начале февраля не стало популярного рэпера Децла. Он умер после своего концерта. 

«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа (читать далее).  

# Некролог # Кит Флинт

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