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«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа

03 марта 2019 09:08
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Новости России. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая рассказала в комментариях на своей странице в Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей войну». Об этом информирует РИА Новости.  

«Отец Кирилла объявил мне войну», – написала Толмацкая.  

Как утверждает модель, родители Децла желают получить права на творческое наследие рэпера, а также собираются забрать сына Кирилла и Юлии.  

«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа-1

Фото: instagram.com/juzeppejostko  

«Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — добавила модель.  

Стоит упомянуть, что отец Децла с внуком первый раз увиделся на похоронах сына, которые состоялись 6 февраля.  

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля. 

Причину смерти сына назвала его мать – подробности здесь.  

# Некролог # Децл # Кирилл Толмацкий # Юлия Толмацкая

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