«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа

Новости России. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая рассказала в комментариях на своей странице в Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей войну». Об этом информирует РИА Новости.

«Отец Кирилла объявил мне войну», – написала Толмацкая.

Как утверждает модель, родители Децла желают получить права на творческое наследие рэпера, а также собираются забрать сына Кирилла и Юлии.