«Объявил мне войну». Вдова Децла рассказала об отношениях с родителями покойного мужа
Новости России. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая рассказала в комментариях на своей странице в Instagram, что родители её покойного супруга «объявили ей войну». Об этом информирует РИА Новости.
«Отец Кирилла объявил мне войну», – написала Толмацкая.
Как утверждает модель, родители Децла желают получить права на творческое наследие рэпера, а также собираются забрать сына Кирилла и Юлии.
Фото: instagram.com/juzeppejostko
«Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — добавила модель.
Стоит упомянуть, что отец Децла с внуком первый раз увиделся на похоронах сына, которые состоялись 6 февраля.
Кирилл Толмацкий умер 3 февраля.
Причину смерти сына назвала его мать – подробности здесь.