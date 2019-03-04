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В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты

04 марта 2019 08:20
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Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты-1

Мощный взрыв выбросил из кратера столб огня, пепла, дыма и газов. Попокатепетль разбушевался в минувшие выходные. Он находится в 50 км от столицы Мексики.

В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты-4

Но несмотря на это, власти страны уверяют, что реальной угрозы для местных жителей нет. Специалисты продолжают следить за активностью вулкана.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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