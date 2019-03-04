В Мексике проснулся один из крупнейших вулканов планеты

Новости Мексики. В Мексике проснулся один из самых высоких вулканов планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв выбросил из кратера столб огня, пепла, дыма и газов. Попокатепетль разбушевался в минувшие выходные. Он находится в 50 км от столицы Мексики.