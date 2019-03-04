В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию

Новости Бразилии. В Бразилии продолжается традиционный карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он охватил всю страну, но наибольшего размаха достигает в Рио-де-Жанейро. Там проходят красочные соревнования между ведущими бразильскими школами самбы. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами.