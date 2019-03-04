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В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию

04 марта 2019 08:29
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Новости Бразилии. В Бразилии продолжается традиционный карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию-1

Он охватил всю страну, но наибольшего размаха достигает в Рио-де-Жанейро. Там проходят красочные соревнования между ведущими бразильскими школами самбы. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами.

В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию-4

По прогнозам организаторов, в 2019 году в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек, немалая часть из них туристы.  Из-за масштабных гуляний центральные улицы столицы перекрыты. Карнавал продлится до 9 марта.

В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию-7

# Бразильский карнавал # Фотофакт

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