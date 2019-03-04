В ритмах самбы. Красочный карнавал охватил всю Бразилию

Новости Бразилии. В Бразилии продолжается традиционный карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии продолжается традиционный карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он охватил всю страну, но наибольшего размаха достигает в Рио-де-Жанейро. Там проходят красочные соревнования между ведущими бразильскими школами самбы. Десятки грузовиков едут по улицам города с яркими декорациями и артистами.
По прогнозам организаторов, в 2019 году в танцевальных шествиях примут участие около 7 млн человек, немалая часть из них туристы. Из-за масштабных гуляний центральные улицы столицы перекрыты. Карнавал продлится до 9 марта.