Оппозиция победила на выборах в Эстонии

Новости Эстонии. На выборах в Эстонии победила оппозиционная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.За реформистов проголосовали почти 29% избирателей.

Победа дает им право получить 34 места из 101 в парламенте. По итогам выборов в парламент страны прошли пять партий. Голосование завершилось накануне.